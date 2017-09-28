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Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'de

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti.

28 Eylül 2017 Perşembe 22:00
Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'de

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'i taşıyan uçak, saat 18.25'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Putin'i, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve beraberindeki heyet karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Putin'i resmi törenle karşılayacak.

Erdoğan ve Putin, çalışma yemeği ve baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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