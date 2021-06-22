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Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi

Rusya'nın 2 aydır uyguladığı uçuş kısıtlamasının ardından ilk turist kafilesi, bugün 'turizmin başkenti' Antalya'ya geldi.

22 Haziran 2021 Salı 09:11
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Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle Rusya tarafından Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlaması, sona erdi. 2 aylık bir aradan sonra Rus turistler yeniden Türkiye'ye ve Antalya'ya gelmeye başladı.

Buna göre Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukova Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait uçak, 132 yolcusuyla saat 05.40'da Antalya Havalimanına indi.

Uçaktan inen turist kafilesi, termal kameralardan geçip havalimanına girdi. Pasaport işlemlerinin ardından salgın tedbirleri kapsamında valizlerini alan turistler, servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

Gün içinde Rusya'dan Türkiye'ye 44 uçak ile 12 binden fazla turistin Antalya'ya gelmesi bekleniyor.

Yolculardan Oleg Uvanov, Antalya'da yaşayan bir dostunun yanına tatile geldiğini söyledi. Kısıtlamaların kaldırılmasından sonra Türkiye'de olmanın çok güzel olduğunu dile getiren Uvanov, "Bütün yılın yorgunluğunu atıp, güzel bir tatil yapıp, dönmek istiyorum" dedi.

Alexandra Donskaya da tatil yapmak için sabırsızlandıkların ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla hemen uçak biletlerini aldıklarını belirtti. Antalya'yı ve Türkiye'yi çok sevdiklerini söyleyen Donskaya, ailesiyle birlikte geldiğini ve sıcak bir kentte güzel bir tatil yapmak istediğini kaydetti.

Son Güncelleme: 22.06.2021 16:20
Anahtar Kelimeler:
Corona VirüsCovid19
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