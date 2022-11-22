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Rüzgardan elektrik üretiminde rekor

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 204 bin 375 megavatsaatle dün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 25 oldu.

22 Kasım 2022 Salı 10:00
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Rüzgardan elektrik üretiminde rekor



Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Türkiye'de 817 bin 296 megavatsaat elektrik üretildi.

Üretimde yüzde 25 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı. Rüzgar santrallerini, yüzde 24,7 ile ithal kömür, yüzde 14,9 ile linyit santralleri takip etti.

Böylece, Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 204 bin 375 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rüzgardan elektrik üretiminde son rekor 2 Nisan'da 203 bin 6 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Günlük bazda tüketim ise dün 826 bin 281 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 40 bin 116 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 690 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Dün 18 bin 576 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 591 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRüzgardan Elektrik üretimi
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