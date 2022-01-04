Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dönemde artan koronavirüs salgınından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da nasibini aldı. 80 yaşındaki Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Saadet Partisi'nden Genel Başkan Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun Kovid testi pozitif çıkmıştır. Genel Başkanımızın sağlığı iyi olup evinde dinlenerek karantina süresini geçirecektir."

KARAMOLLAOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA: KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM

Twitter hesabından açıklama yapan Karamollaoğlu, "Bugün yaptırdığım Covid testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 testi pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.

DAVUTOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Karamollaoğlu başta olmak üzere tedavi gören tüm hastalarımıza Rabbimden acil şifa diliyorum." dedi.