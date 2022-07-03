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Sabah dükkanını açınca hayatının şokunu yaşadı!

Fatih’te akılalmaz bir hırsızlık olayı meydana geldi. Bir tekstil mağazasına giren hırsızlar, içinde 11 milyon TL değerinde onlarca dolar olan çelik kasayı çaldı. İş yeri sahibi ise sabah dükkanını açtığında olayı fark ederek adeta hayatının şokunu yaşadı. Hırsızlık anı ile hırsızların çelik kasayı güçlükle taşıdığı o anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

03 Temmuz 2022 Pazar 19:18
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Sabah dükkanını açınca hayatının şokunu yaşadı!
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Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı, geçtiğimiz ay Fatih Laleli’de bulunan bir tekstil mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil mağazasını gözüne kestiren hırsızlar gece saatlerinde araçla iş yerinin önüne geldi. Kapıyı zorlayarak içeriye giren hırsızlar çelik kasayı aramaya başladı. İş yeri içerisindeki masa ve sandalyeleri sağa sola fırlatan hırsızlar daha sonra çelik kapının olduğu alana gitti. Bir süre sonra çelik kasayı taşıyarak geldikleri götürdüler. Daha sonra araçla oradan ayrılan hırsızlar kayıplara karıştı.

SABAH DÜKKANI AÇINCA FARK ETTİ

İş yeri sahibinin sabah dükkanı açmasıyla fark ettiği olay sonrası büyük şok yaşadı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri burada inceleme yaptı.

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Gece geç saatlerde yaşanan hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeriye giren hırsızlar iş yerindeki masa ve sandalyeleri sağa sola fırlatıyor. Çelik kasanın olduğu yere giden 2 hırsızın buldukları çelik kasayı arabaya taşıdığı görülüyor. İçerisinde 650 bin dolar olduğu öğrenilen ve piyasa değeri yaklaşık 11 milyon TL olan çelik kasayı çalan hırsızları bulmak için polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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