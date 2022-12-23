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Sabiha Gökçen'de hareketli anlar!

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen yolcu uçağının iniş takımındaki lastiklerden biri patladı. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi.

23 Aralık 2022 Cuma 15:12
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Sabiha Gökçen'de hareketli anlar!



Anadolu Jet'in Kars'tan havalanan yolcu uçağı, saat 13.58'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Park yerine gitmek için 'taksi yapan' uçağın iniş takımındaki lastiklerden biri patladı.  Güvenlik amaçlı olarak itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Kars-Sabiha Gökçen seferini gerçekleştiren TC-JFF kuyruk numaralı  Boeing 737-800 tipi uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sonrası park yerine doğru taksi yaptığı esnada ana iniş takımındaki lastiklerden biri patlamıştır. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi sorunsuz şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili teknik çalışmalar devam etmektedir" denildi. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
Anadolu JetSabiha Gökçen
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