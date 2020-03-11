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Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili ön rapor savcılığa ulaştı. Ön raporda, "Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı" ifadesi kulanıldı.

11 Mart 2020 Çarşamba 17:57
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Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili ön rapor savcılığa ulaştı. Ön raporda, “Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı” ifadesi kulanıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen ve üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan ön röporun savcılığa ulaştığı belirtildi.

NTV İstihbarat Şefi, Erdoğan Durna, ön raporun ayrıntıları NTV yayınında açıkladı. Raporda, “Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir” denildi. Bununla birlikte, “Taksi yolu civarında manuel frenleme yapılmadığından 6 saniye boyunca hava aracının hızında yavaşlama yönünde değişiklik meydana gelmemiş; hemen akabinde ivedilikle frenleme başlatılmış, pist sonuna kadar bu şekilde devam edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

KAPTAN PİLOTUN TUTUKLULUĞUNA YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 Şubat’ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklanmasına karar verilen kaptan pilot M.A’nın tutukluluğuna yapılan itiraz savılık tarafından reddedildi.

Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen
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