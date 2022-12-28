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Sabiha Gökçen'de uçuş trafiği durdu

İstanbul Tuzla'da, doğalgaz hattındaki sızıntı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların tedbir amacıyla durduruldu. İniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.

28 Aralık 2022 Çarşamba 13:28
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Sabiha Gökçen'de uçuş trafiği durdu



İstanbul Tuzla Tepeören'de yapılan çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı.

Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amaçlı durduruldu.

Havalimanının uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu

İstanbul Tuzla'da, doğalgaz hattındaki sızıntı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların tedbir amacıyla durdurulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Tuzla Tepeören'de doğalgaz hattındaki çalışma sırasında zarar gören borudan gaz sızıntısı meydana geldi.

Söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.

Anahtar Kelimeler:
Sabiha GökçenUçuşIptal
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