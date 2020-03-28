Sabiha Gökçen'de uçuşlar durduruldu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, uçuşları geçici bir süre için durdurdu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt dışı uçuşları durdurulurken, yurt içi uçuşlarına da kısıtlama getirildi. Sınırlı sayıda gerçekleşecek yur tiçi uçuşlarda sadece THY yetkili kılındı.

Konuyla ilgili İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmesi (İSG) yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu şekilde:

Koronavirüsün etkilerinin azaltılması ve yayılmasının önlenmesi ile ilgili olarak ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda yurt dışı uçuşlar 27 Mart 2020 gecesinden itibaren tamamen durdurulmuştur. Yine aynı tedbirler doğrultusunda şehirlerarası seyahat esasları da yeniden düzenlenmiş ve buna göre sınırlı sayıda gerçekleşecek yurtiçi uçuşlar için de sadece THY yetkili kılınmıştır.

Tüm bu kararlar doğrultusunda havalimanımızdan gerçekleşmekte olan yurtiçi ve yutdışı tüm uçuşlar bir süre düzenlenmeyeceğinden, daha önceden planlanmış olan uçuşlarınızın durumunu ve detayları ilgili havayolları ile temasa geçerek öğrenebilirsiniz. En büyük temennimiz; tüm dünyayla birlikte ülkemizin ve milletimizin bu sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulmasıdır.

Bu vesile ile sağlık sektörünün fedakar çalışanlarına bir kez daha minnet duygularımızı sunuyor, sizleri yeniden havalimanımızda ağırlayacağımız, sağlıklı ve huzurlu günlere en kısa sürede kavuşmayı diliyoruz. Sağlıcakla kalın, evde kalın..."