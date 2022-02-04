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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ilk ifade ortaya çıktı!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi Mahmutyazıcoğlu, Yeşilköy'de bir balıkçıda korkunç şekilde cinayete kurban gitmişti. Ortaya çıkan yeni detaylar ise vahşetin yeni boyutunu gözler önüne serdi. Katil zanlılarının ortaya çıkan ifadesinde, restorana cinayet için değil yaralama amacıyla gittiklerini ifade ettikleri öğrenildi. İşte Türkiye'nin konuştuğu cinayette yeni detaylar...

04 Şubat 2022 Cuma 11:35
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ilk ifade ortaya çıktı!
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Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcoğlu cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Yeşilköy'de bulunan bir balık restoranında silahlı saldırıya uğrayan Mahmutyazıcoğlu'nun katil zanlılarının ilk ifadesi ortaya çıktı. Emniyette ifade veren zaNlılar, Mahmutyazıcoğlu'nu yaralamak istediklerini belirtti. İşte tüyler ürperten cinayette yeni detaylar...

Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda silahla vurularak öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun zanlılarının emniyetteki ilk ifadeleri ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre, sorguları devam eden tetikçiler Kadir Yasak ve abisi Ali Yasak ile diğer zanlıların ifadelerine göre alacak-verecek meselesi nedeniyle geçen aralıkta taraflar arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede anlaşamayan Kadir ve Ali Yasak kardeşlerin saldırıyı planladıkları belirlendi.

"YARALAYIP YOLDA BIRAKACAKTIK"

Zanlıların, Mahmutyazıcıoğlu’nu vurduktan sonra neden mekandan sürükleyerek sokağa çıkarmaya çalıştıkları yönündeki soruya, “Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı” şeklinde cevap verdikleri öğrenildi. Ek gözaltı süresi verilen 11 şüphelinin haftaya salı günü mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

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