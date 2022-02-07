Künye
Kıbrıs 12
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış yapmak isterken yakalandı
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış...
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...
Flaş Haber
DİKKAT! Son 24 saat...
Kapat

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme!

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'deki bir restoranda silahlı saldırıya kurban gitmişti. Cinayetle ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı, toplam gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili bugün de bir son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayette kullanılan silah kayalıklarda bulundu. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili son gelişmeler!

07 Şubat 2022 Pazartesi 09:44
664 Okunma
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme!
banner108

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı.

CİNAYET SİLAHI BULUNDU

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 17 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

9ed2137e5cb950105daeb55311c7a6e0

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
80 liraydı 160 lira oldu
80 liraydı 160 lira oldu
800 euroya alıcı buluyor
800 euroya alıcı buluyor
Erdoğan sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Erdoğan sağlık durumu hakkında bilgi verdi









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim