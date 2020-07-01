Sağlık Bakanı Koca tek tek açıkladı!

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüste son durumu paylaştı ve vaka sayıları artan ve azalan illeri açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

-Vaka sayılarındaki artışlar kolaylıkla kontrol altına alınabilecek artışlardır. Alınacak 3 tedbir; maske, mesafe, temizlik hem sağlığımızın hem hürriyetimizin koruyucusudur.

-Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır. Hasta etme gücünün zayıf olduğu düşüncesi bilimsel dayanaktan yoksundur.

-Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da vaka sayıları arttı.

-Dün itibariyle 1 Mart'tan bu yana ülkemizde 199 bin 906 vaka sayısı vardır. Vakaların yüzde 53.74'ü tüm şehirlerde irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edilmiştir.

-Yeni vaka sayılarında istikrarlı düşüş sağlayan, başarısıyla örnek illerimiz Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir ve Düzce'dir.

-(Okulların açılması) Salgının seyri belirler. Okulların açılmasına yakın, salgının seyrine göre tartışılır, öneri olursa bunu paylaşırız.

VAKA SAYILARI ARTAN VE AZALAN İLLER

-2 hafta içinde 5 ilimizin vakalarında dikkat çekici yükselmeler olmuştur. Bu iller; Ankara, G.Antep, Bursa, Konya ve Diyarbakır…

-Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu 5 il ise şunlardır; Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın'dır.

-İstikrarlı şekilde azalma gösteren 5 ilimizi de anmak istiyorum;

-Tekirdağ 2 hafta içinde günlük ortalama vaka sayısını %31.35 oranında azaltmıştır.

-Balıkesir günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde %21.72 oranında azaltmıştır.

-Samsun günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 20.42 oranında azaltmıştır.

-Kırşehir günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 20.27 oranında azaltmıştır.

-Düzce günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 19.91 oranında azaltmıştır.

-Gümüşhane'de ise 2 hafta içinde hiç vaka görülmemiştir.

KORONAVİRÜS SALGININDA CAN KAYBI 5 BİN 150'YE YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 52 bin 313 testten 1192'si pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 150 oldu. İyileşen toplam hasta sayısı ise 175 bin 422'ye yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 52 bin 313 test yapıldı. 1192 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken 2311 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 433 bin 963, toplam vaka sayısı 201 bin 98, toplam vefat sayısı 5 bin 150, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1035, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı 175 bin 422 oldu.

'TÜM İLLERDE BAŞARABİLİRİZ'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Toplam test sayımız 3,5 milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200 bini geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.