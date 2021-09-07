Sağlık Bakanı Koca'dan 'Mu Varyantı' açıklaması

ahrettin Koca, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Corona virüsün ''Mu Varyantı'' konusunda açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, bir kez daha aşılamanın önemine dikkat çekti.

''TÜRKİYE'DE 2 KİŞİDE 'MU VARYANTI' TESPİT EDİLDİ''

Bakan Koca, ''Mu Varyantı”nın Türkiye'de 2 kişide tespit edildiğini söyledi.

Koca, “Şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı. Ağırlıklı olarak Delta ve Delta Plus şeklinde. Bu varyantlarda da yüzde 90’ı geçen oranlar söz konusu. Aşılama oranının artışıyla vaka sayılarının düşeceğini düşünüyorum'' diye konuştu.

''2 AY İÇİNDE YERLİ AŞIDA SERİ ÜRETİM OLABİLİR''

Aşı tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Koca, yerli aşı için de tarih verdi.

Koca şöyle konuştu:

''Seri üretime önümüzdeki 2 ay içinde geçmek istiyoruz. Biz hatırlatma dozunu genel gönüllü grupta yapıyoruz. Dolayısıyla hatırlatma dozunun sonuçları da 3-4 hafta içinde çıkmış olur. Onu da açıklarız. Yerli aşı, Sinovac ile kıyaslamalı yapılıyor. O kıyası da görmüş olacağız.''

"OKULLARI KAPATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Sağlık Bakanı, vakaların artması nedeniyle okulları kapatmak istemediklerini de sözlerine ekledi.



Aşı kozunun bulunduğuna dikkat çeken Bakan Koca, okullarda hangi durumda ne yapılması gerektiğinin de belirlendiğini söyledi.



Koca, Bilim Kurulu’nun gündeminde yeni kısıtlamaların olmadığını belirtti.