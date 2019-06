Sağlıklı ve üretken bir nesil için okul temizliğine dikkat!

İnsan sağlığı ve özelliklede çocuk sağlığı için okullarda temizliğin özenli ve dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Aksi halde yalnızca çocukları etkileyecek bir hastalıkla değil, yetişkinlerinde etkileneceği salgın hastalıklar çoğalır.

Çocuklarda temizlik eğitiminde okul çağına gelmeden ebeveynlerin vermesi gereken temizlik eğitiminin; vücut, el, ağız ve temiz beslenme konusunda olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu konuda dikkat edilmediği takdirde okul hayatına başlayan çocuğun, temizlik kurallarına yeteri kadar dikkat etmemesi hem kendi hem de toplum için ciddi bir tehdit teşkil etmektedir.

Okul hayatına başlamış çocuğun, sağlıklı kalabilmesi için uygulaması gereken kişisel temizlik kuralları dışında birde toplu bir yaşam alanı olan okulda gerekli olan temizlik kurallarına uyması gerektiğinin bilinci hem ebeveynler hem de öğretmenler tarafından çocuğa aşılanmalıdır.

Okul çağındaki çocuklar için sağlığın diğer adı temizlik olup, hijyenik olmayan ve doğru biçimde temizlenmeyen okullarda hızlı ve sık bir şekilde hasta olabilmekte ve bu hastalıklar sonucunda ciddi kronik hastalıklara sahip olabilmektedirler. Yalnızca çocuğu değil aynı zamandan okul temizliği toplumunda sağlığını ciddi oranda tehdit eden bir faktör olarak kabul edilmektedir.

Uzmanlara göre dönemsel olarak yaygınlaşan belli başlı bulaşıcı salgın hastalıkların en büyük nedenlerinden biri, okullardaki temizlik-hijyen eksikliğidir. Bireylerin çocuklara tam anlamı ile vermedikleri kişisel ve toplumsal temizlik kuralları algısı, çocuk tarafından yeteri kadar özümsenmediği için hem kişisel temizliğinde hem de okul için gerekli temizlik kurallarında hassasiyet göstermediği için çeşitli ve hatta yeni hastalıklarla sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Sağlıklı bir nesil, sağlıklı bir toplum için okul temizliği nasıl yapılmalı?

Okul temizliği hafife alınmayacak kadar çocuk ve toplum hayatını etkileyen bir etkendir. Bundan dolayı okul temizliğinin nasıl yapıldığı konusunda belli kurallara uyulması şarttır.

Okul temizliği nasıl yapılır sıralaması yapacak olursak sıralama şu şekilde olmalıdır;

• Okul havalandırma,

• Okulun tozlardan arındırılması,

• Zemin, masa ve kapıların silinmesi,

• Okul tuvaletlerinin temizlenmesi,

Dört madde halinde sıraladığımız okul temizliği nasıl olur konusundaki önerilerimizi açacak olursak;

• Okul havalandırma

Okul temizliğinde ilk sırada yer alan okul havalandırma maddesi, sağlıklı ve temiz bir okul için ilk madde olan oksijenin, okul içinde yeteri kadar olmasıdır. Bu işlem, çocuklar okula gelmeden önce mutlaka yapılmalı ve okul pencereleri yeteri kadar açılarak havalandırılmalıdır.

• Okulun tozlardan arındırılması

Tüm çocukların okula gelmeden önce yapılacak olan okul temizliğinde camların açılarak okulun havalandırılması yapılırken öte yandan da okuldaki tozlardan arındırılmalıdır. Zemin hafif nemli bir süpürge yardımı ile tozlardan arındırılmalı ve tüm okul mutlaka bu şekilde elden geçmelidir.

Toz çocukların kronik astım hastası olmasına neden olan ciddi bir sorundur. Eğer doğru ve düzenli bir şekilde toz alma işlemi yapılmazsa, çocukların minik ciğerleri hızlı bir şekilde tozdan etkilenerek birçok hastalığın başlangıcına neden olacaktır.

• Zemin, masa ve kapılar silinmeli

Okul temizliğinde çocuklar gelmeden önce her gün düzenli bir şekilde yapılması gereken zemin, masa ve kapıların temizliği konusunda da tıpkı diğer maddelerde olduğu gibi hassasiyet gösterilmelidir. İlk olarak büyük ve iri aparatlı yer silme viledaları bol ve sıcak su ile doldurulan kovalarında yıkanmalı ve ağır kimyasallar içermeyen aynı zamanda da bakterileri yok eden deterjanlar yer silme kovasına bolca dökülmelidir. Her sınıf bir yandan silinirken bir yandan da diğer görevli masa, sıra, kapı ve sınıf içinde varsa ekstra dolap yahut rafı da sildikten sonra sınıftan çıkarak yerler kurumaya bırakılmalıdır.

Tek bir katı tek kova su ile sildikten sonra ise temizlik için diğer kata yeni ve temiz bir su hazırlanmalıdır. Bu sayede okulda yapılan temizlik olması gerektiği gibi hijyen kurallarına uygun bir şekilde yapılacaktır. Yer silme ve masa silme işlemi sırasında asla atlamamanız gereken bir durum olan ışık tuşları ev sınıf ve tuvalet kapı kollarını hassas bir şekilde silmeniz gerektiğidir.

• Okul tuvaletlerinin temizlenmesi

Genel olarak çocuklar gelmeden yapılan tüm okul temizliği sonrasında en önemli yerlerden biri olan ve temizliği yapılmadığı takdirde hayati hastalıkların yayılmasına neden olan tuvalet temizliği, gün içinde her teneffüs sonrası mutlaka yapılması gereken bölgelerdir.

