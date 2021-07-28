Künye
Kıbrıs 37
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak...
Kanlı biten kavga mahkemede son buldu
Kanlı biten kavga mahkemede son...
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakladı
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını...
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti

Şahan Gökbakar'dan koronavirüs paylaşımı: Haydi el ele verip Delta varyant rekoru kıralım

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yeniden artışa geçen koronavirüs vaka sayılarına tepki gösterdi.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:56
31 Okunma
Şahan Gökbakar'dan koronavirüs paylaşımı: Haydi el ele verip Delta varyant rekoru kıralım

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 19 bin 761'e yükselmesinin ardından Şahan Gökbakar, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından daha önce de aşı olunması yönünde mesajlar paylaşan ünlü oyuncu, son paylaşımında ise vaka sayılarının artışına isyan etti.

Gökbakar paylaşımında "Günlük 20 bin vakayı yakaladık sonunda. Çok güzel gidiyoruz. Aşı falan olmadan, aynı şekilde itiş tepiş, öpüş kokuş, maskesiz mesafesiz devam. Haydi el ele verelim ve Delta varyant rekoru kıralım. 10 gün içinde 40 binlere yürüyelim. Var mısınız? Bence yapabiliriz" notunu düştü.

Son Güncelleme: 28.07.2021 16:58
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana’da termometreler 47 dereceyi gösterdi: 'Burası sanki cehennemin fragmanı gibi'
Adana’da termometreler 47 dereceyi gösterdi: 'Burası sanki cehennemin fragmanı gibi'
Prof. Dr. Yıldız: Yerli aşı Turkovac, Sinovac'tan çok daha etkili
Prof. Dr. Yıldız: Yerli aşı Turkovac, Sinovac'tan çok daha etkili
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim