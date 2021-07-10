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Sahibinin öldüğünü anlayan köpekler çevredekilere haber verdi

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Antalya Kemer'de deniz kenarındaki çadırında yıllardır iki köpeğiyle birlikte yaşayan 65 yaşındaki adam hayatını kaybedince bir köpeği kapıya yatarken, diğeri ölen adamın arkadaşlarının çadıra gelmesini sağladı.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 16:20
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Sahibinin öldüğünü anlayan köpekler çevredekilere haber verdi

Kemer'de çadırında yaşayan Süleyman Çetinkaya, rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Kalp ve akciğer sorunu olduğu ifade edilen Çetinkaya, hastaneden taburcu edilip çadırına döndükten bir süre sonra yatağına yarı uzanmış biçimde hareketsiz kaldı. Çetinkaya’nın köpeklerinden biri çadırın kapısında hareketsiz yatarak beklerken, diğeri 300 metre ilerideki kamp alanında bulunan Çetinkaya’nın arkadaşlarının yanına giderek dikkatlerini çekti. Bunun üzerine adamın arkadaşı Eyüp Eren, yanına su ve meyve suyu alarak Süleyman Çetinkaya’nın bulunduğu çadıra geldi. Çetinkaya’nın hareketsiz yattığını görünce uyuduğunu zanneden Eren, sarstığı adam tepki vermeyince öldüğünü anladı ve polisi aradı.

Adli tıpa gönderildi

Olay yerine gelen Kemer Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekibinin nabız alamadığı Süleyman Çetinkaya’nın, 112 Acil Servis Sağlık ekibinin muayenesi sonucu öldüğü kesinlik kazandı. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme ekibi gelerek görüntüleme yaptı. Olay yerine gelen nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Süleyman Çetinkaya’nın cenazesi önce Kemer Devlet Hastanesi morguna, buradaki incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

'Köpek gelip gözümüze bakınca şüphelendim'

Köpeğin yanına gelip anormal hareketlerle çadıra gelmesini sağladığı Eyüp Eren, "Köpeğin biri geldi tüm gün bizim gözümüze bakıyor bizi buraya getirmeye çalışıyor. Arkadaş var orada dedi ki hayırdır dedeye bir şey mi olmuş? O gün dede hastaneden çıkmıştı. Bir su ve bir de meyve suyu aldım geleyim bir bakayım dedim, geldim salladım dede 'dede' dedim yok. Uyuyor gibi gözüküyordu. Sonra polisi aradım. Hastanede bir gün yattı mı yatmadı mı bilmiyorum. Hastaydı, aradım ambulansı gelip götürdüler. Dün hastaneye kaldırıldı bugün getirip bırakmışlar. Kalp yetmezliği vardı, akciğerlerinde sıkıntı vardı. Ateş’e biz bakacağız artık. Bize haber verdikten sonra hiç gitmedi, yatıyor. Köfte et verdik yemedi. Yiyip içmedi bütün gün" dedi.

Köpekler sahiplenildi

Süleyman Çetinkaya’nın cenazesinin götürülmesinden sonra da çadırın önünde hareketsiz yatmaya devam eden köpek Çetinkaya'nın bir arkadaşı tarafından sahiplenilirken, sahibinin ölümünü haber veren diğer köpek yakındaki kamp alanında sabaha kadar hareketsiz yattıktan sonra sahibinin öldüğü çadırı kontrol ederek geri döndü.

Son Güncelleme: 10.07.2021 16:54
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