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Sahilde güneşlenenlerin arasına helikopterle müşteri indirdiler

Muğla'da bir otelin plajında güneşlenenlerin arasına helikopterle müşteri indirildi. Plajdakilerin can güvenliğinin tehlikeye atıldığı belirtilirken, "Nasıl bir yaptırım uygulanacak?" sorusu gündeme geldi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 11:42
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Sahilde güneşlenenlerin arasına helikopterle müşteri indirdiler

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kumlubük koyunda güneşlenenlerin şaşkın bakışları arasında sahile helikopter indirildi.

 İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Kınık tarafından paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu helikopter Bereket Enerji’ye ait. Maris Otel’e yemek için müşteri getirmiş. 1. Acil durum olmadığı sürece plaja helikopter indirilmesi yasak. 2. Otellerin helikopter pisti olmalı" uyarısında bulundu.

Kınık, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne de, "SHGM bu durumda nasıl bir müeyyide uygulayacak?" sorusunu yöneltti.

Kaynak : Sputnik

Anahtar Kelimeler:
MuğlaHelikopterle Müşteri Indirme
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