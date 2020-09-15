Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Soruşturmaları devam edecek
Soruşturmaları devam edecek
Tecavüz davasında karar verildi
Tecavüz davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar açıklandı
Uyuşturucu davasında karar açıklandı
Darp davasında karar verildi
Darp davasında karar verildi
Eski kız arkadaşını darp etti
Eski kız arkadaşını darp etti

Sahilde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, koronavirüslü çıktı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kızı ile denize girerken plajda "Ölmek istemiyorum" diye bağıran ve ağlayan Dilek Muratoğlu'nun (31) yapılan kontrolünde koronavirüs pozitif olduğu ve karantinada olması gerektiği anlaşıldı. Müdahale için sahile gelen sağlık personeli kadının elini bir an olsun bırakmadı.

15 Eylül 2020 Salı 14:47
3149 Okunma
Sahilde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, koronavirüslü çıktı

Antalya'da oturan Dilek Muratoğlu 5 yaşındaki kızı ile Konyaaltı Sahili'ne geldi. Kızı denize girerken plajda oturan Muratoğlu, "Ölmek istemiyorum" diye bağırdı. Çevresinde denize girenlerin "Sıkıntın nedir" sorusuna koronavirüs olduğunu ve ölmek istemediğini belirtti.  Sahilde güneşlenenler kadının zaman zaman yere tükürmesinden de rahatsızlık hissedip yakınından uzaklaştı. Sahildekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis çağrıldı, cankurtarana bilgi verdi.

KIZINA SARILARAK AĞLADI

Cankurtaranlar iple kadın ile kızının çevresinde 3 metre boşluk kalacak şekilde güvenli alan oluşturdu. Olay yerine gelen polisin gerçekleştirdiği kimlik kontrolünde kadının evinde izole halde kalması gerektiği belirlendi. Kızı yanında zaman zaman ağlayan kadın gözyaşı dökerek, çocuğuna sarıldı. Muratoğlu, "Ölmek istemiyorum. Güzel günler görmek istiyorum" diye ağladı. Sahildeki tatilcilerden bazıları plajdan uzaklaşırken bazıları da aldırış etmeden güneşlenip, yüzmeye devam etti. Sahildeki çoğu kişi de telefonuyla kadını görüntülemeye çalıştı.

SAĞLIK PERSONELİ ELİNİ TUTARAK TESELLİ ETTİ

Sağlık ekiplerinin sahile gelmesi beklenirken sahilde görevli belediye personeli kadının yakın çevresini dezenfekte etti. Koruyucu elbise, eldiven ve maskesini takıp sahilde kadınla görüşen sağlık personeli gözyaşı döken Mutatoğlu'nu teselli etti. Kadının "Ölmek istemiyorum" sözü üzerine sağlık personeli Muratoğlu'ndan elini tutmasını istedi. Sağlık personeli gözü yaşlı kadının elini tutarak ona destek verdi. Muratoğlu ve kızının elini bırakmayan sağlık çalışanı, anne ve kızı teselli ederek ambulansa götürdü. Muratoğlu, ambulansa giderken sağlık çalışanlarının insanları iyileştirmesini istedi.

Sağlık personelinin elini bir an olsun bırakmayan Muratoğlu, "Ölmek istemiyorum. İnsanlar ölmesin. Güzel günler istiyorum. İnsanları kurtarın ne olur" diye seslendi.

Kadının yanında sahile getirdiği iki valiz ise dezenfekte edildikten sonra polis tarafından kaldırıldı. Dilek Muratoğlu ambulansa bindirilerek kontrol için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Sahile gelenlerden Volkan Yıldız, “Denizde yüzerken çocuğunu denize soktu. Hiçbir şekilde engellemedi ve rahatsızlık duymadı. 'Ölmek istemiyorum' diye bağırmaya başladı ve ağladı. Sonra gülmeye başladı. Tutarsız hareketleri vardı. Bunun dışında hiçbir tepkisi olmadı. Bir gülüyor, bir ağlıyordu. İhbarda bulunan 4 genç korkup sahilden ayrıldılar. Muhtemelen koronavirüs olduğunu söyledi onlara" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 15.09.2020 14:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Traktör tekerli motosiklet yaptı
Traktör tekerli motosiklet yaptı
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 15 Eylül 2020
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 15 Eylül 2020
Koronavirüsten ölmeden önce çektiği videoda, ‘Ben geç kaldım, siz kalmayın’ diye uyarmış
Koronavirüsten ölmeden önce çektiği videoda, ‘Ben geç kaldım, siz kalmayın’ diye uyarmış
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim