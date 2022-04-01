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Sahipsiz köpeği tüfekle öldüren şüpheli serbest bırakıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Rauf Halil B., tavuklarını yediğini iddia ettiği gebe köpeği av tüfeğiyle öldürdü. Rauf Halil B.’nin ölü köpeği iple traktörün arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gözaltına alınan Rauf Halil B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01 Nisan 2022 Cuma 15:04
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Sahipsiz köpeği tüfekle öldüren şüpheli serbest bırakıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir köpeği silahla vurarak telef ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı kırsal Şehitler Mahallesi'nde bir kişinin silahla öldürülmüş sahipsiz köpeği traktörün arkasına bağlayarak götürdüğü bilgisi üzerine jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Rauf Halil B., evinin bahçesindeki tavukları yediğini öne sürdüğü gebe sokak köpeğine av tüfeğiyle vurarak öldürdü. 

Rauf Halil B., ardından ölü köpeği iple traktörün arkasına bağladı, sürükleyerek araziye götürüp attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Rauf Halil B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Son Güncelleme: 01.04.2022 15:07
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