Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre etti
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre...
Alsancak'ta ev soygunu...
Alsancak'ta ev soygunu...
Çalınan 1 kilo altın halen kayıp
Çalınan 1 kilo altın halen...
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden detaylar
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden...
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
banner107

Sahte beyin cerrahını da o ihbar etti

Türkiye sahte doktor skandalını ve ortaya çıkan gerçekleri konuşuyor. 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz’ın, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtıp sahte diplomayla görev yaptığı anlaşılmıştı. Özkiraz tutuklanmış, görevli 2 müfettiş de ilçede çalışmalara başlamıştı. Olaydaki flaş gelişmede; sahte doktor Özkiraz’ın, ifadesinde arkadaşı olduğunu söylediği ve kendisini beyin cerrahı olarak tanıttığı öne sürülen S.U. da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

28 Kasım 2022 Pazartesi 15:30
335 Okunma
Sahte beyin cerrahını da o ihbar etti



Türkiye, 20 yaşındaki sahte doktor Ayşe Özkiraz'ı ve yaptıklarını konuşuyor. Her geçen gün yeni bir gelişmenin yaşandığı olayda bu kez de sahte doktorun sahte beyin cerrahını ihbar ettiği ortaya çıktı. Ayşe Özkiraz'ın, Tekirdağ'daki Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtmış ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alınmıştı. Sahte diplomayla hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz’ın tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İFADESİNDE SAHTE BEYİN CERRAHINI ELE VERDİ

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hastanede ameliyat masasında fotoğrafları ortaya çıkan Özkiraz'ın, ifadesinde arkadaşı olduğunu söylediği kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı öne sürülen S.U. adlı kadın da İstanbul'da yakalanarak ilçeye getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MÜFETTİŞLER ÇERKEZKÖY’DE

Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın, "Bakanlığımız, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir" açıklamasının ardından bakanlığın görevlendirdiği 2 müfettiş de Çerkezköy'e gelerek çalışmalarına başladı.

Müfettişlerin, Özkiraz'ın hastanede kendisine gözlemci olarak izin veren doktorlar başta olmak üzere hastanedeki doktorlar ve personelin bilgisine başvuracağı belirtildi. (DHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yabani hayvan sandığı köylüsünü öldürdü
Yabani hayvan sandığı köylüsünü öldürdü
Boğayı balyozla başına vurarak öldürdü
Boğayı balyozla başına vurarak öldürdü
Anne vahşeti... Günlerce aç bırakıp işkence etti
Anne vahşeti... Günlerce aç bırakıp işkence etti










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim