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Sahte diş hekimi yakalandı

İstanbul Kağıthane'de, kaçak diş muayenehanesine düzenlenen baskında sahte diş hekimi gözaltına alındı.

26 Kasım 2022 Cumartesi 11:01
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Sahte diş hekimi yakalandı



İstanbul Kağıthane'de, kaçak olarak faaliyet gösteren diş muayenehanesine baskın düzenlendi.

Kapısında sıra bekleyenlerin de olduğu muayenehanede herhangi bir belge ibraz edemeyen sahte diş hekimi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Sultanselim Mahallesi'nde bir binada kaçak diş muayenehanesi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Muayenehaneye baskın düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu sahte kadın diş hekimi M.A.’ya iş yerinin ve kendisinin yetki evraklarını sordu.

M.A., belge gösterememesi üzerine gözaltına alındı. Tedavide kullanılan tıbbi malzeme, ilaç ve çok sayıda malzemeye el konuldu.

Yabancı uyruklu kadın hakkında “yetkisiz hekimlik suçu”ndan adli işlem yapıldı.

Kadın, ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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