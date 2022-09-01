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Sahte doktor acil serviste yakalandı!

Trabzon’da giydiği doktor önlüğü ve boynuna taktığı stetoskop ile acil servise girip, kendini doktor olarak tanıtan inşaat işçisi Serkan A. (20) gözaltına alındı. 8 ay önce de Rize’de hastanede ameliyathaneye girdiği ortaya çıkan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Serkan A., “Doktor olmak istiyordum ama olamadım. O heyecanı yaşamak için böyle bir davranışta bulundum” dedi.

01 Eylül 2022 Perşembe 13:52
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Sahte doktor acil serviste yakalandı!


Trabzon'da 3 gün önce inşaat işçisi Serkan A. üzerinde yeşil doktor önlüğü ve boynuna stetoskop takarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Servisi önüne gitti.

Bir süre hastane önünde bekledikten sonra girdiği acil servis triaj alanında bir hasta yakını ve hemşire arasındaki tartışmaya dahil olan Serkan A., kendisini doktor olarak tanıtarak yardımcı olmak istediğini söyledi.

Durumu fark edip görevlilerin kimlik sorduğu Serkan A.’nın doktor olmadığı anlaşıldı. Hastane görevlileri durumu polise bildirdi.

Güvenlik görevlilerince hastane dışına çıkartılan Serkan A. gelen polis ekibince gözaltına alındı.

"DOKTOR OLMAK İSTEDİM"

Polisteki ifadesinde doktor olmadığını ve üzerindeki kıyafet ile stetoskobu Ankara’dan satın aldığını itiraf eden Serkan A., “Doktor olmak istiyordum ama olamadım. O heyecanı yaşamak için böyle bir davranışta bulundum. İnşaatta izinli olduğum gün önlük giyip stetoskop takıp hastaneye gittim. Pişmanım” dedi.

İfadesi alınan ve savcılığa sevk edilen Serkan A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

8 AY ÖNCE DE AMELİYATHANEYE GİRDİ

Sahte doktor Serkan A.’nın 8 ay önce Rize’de inşaat işçisi olarak çalıştığı dönemde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek kendisini doktor olarak tanıtıp ameliyathaneye girdiği öğrenildi.

Görevlilerce yakalanan Serkan A. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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