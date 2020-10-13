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Sahte içki kabusu büyüyor: İstanbul'da can kaybı 7'e yükseldi

Sahte içki Türkiye genelinde can almaya devam ediyor...

13 Ekim 2020 Salı 13:09
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Sahte içki kabusu büyüyor: İstanbul'da can kaybı 7'e yükseldi

İzmir'in birçok ilçesinde sahte içki içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen çok sayıda kişi, görme kaybı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı. Son olarak 17 kişinin ölümüne sebep olan sahte içki, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 kişinin daha hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Sahte içki tükettiği iddia edilen Ahmet Karayiğit (58), fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Karayiğit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ahmet Karayiğit'in de hayatını kaybetmesiyle, İzmir'de sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

İzmir, Kırıkkale, Mersin, Aydın, İstanbul, Muğla ve Trabzon'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 43'e yükseldi. 

TRABZON

Trabzon'da, kendi hazırladığı sahte alkolden içtiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan özel güvenlik görevlisi M.B. (56), yaşamını yitirdi.

POLİS EKİPLERİ KİLİT İSMİ YAKALADI

Öte yandan dün akşam saatlerinde bir depoya baskın düzenleyen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ton sahte etil alkol ele geçirdi. Operasyonda sahte alkol dağıtımında kilit isim olduğu belirlenen H.G. isimli bir şahıs gözaltına alındı.

Emniyetten alınan bilgiye göre, 1 Kasım'dan itibaren etil alkol satışlarının yasaklanacak olması nedeniyle piyasaya çok miktarda etil alkol adı altında metil alkol sürüldü.

Etil alkol satanların da malzemeler elinde kalmasın diye satışı hızlandırdığı tahmin ediliyor.

Ancak içine daha ucuz olduğu için metil alkol de eklenince zehirlenmeler başladı.

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