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Sahte içki ölümleri durmuyor: 10 günde 68 can kaybı

Sahte içkiden ölümler artmaya devam ediyor. Tekirdağ, Konya, Mersin ve Eskişehir'de 7 kişi daha hayatını kaybetti. Dün itibariyle 13 Aralık'tan bu yana ölenlerin sayısı 68'e yükseldi.

24 Aralık 2021 Cuma 10:03
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Sahte içki ölümleri durmuyor: 10 günde 68 can kaybı
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Kimisi içtikten kısa süre sonra fenalaştı, kimisi görme kaybı şikayetiyle gittiği hastanede can verdi.

13 Aralık'tan bu yana gelmeye devam eden sahte içki kaynaklı ölüm haberlerine yenileri eklendi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Saray ilçelerinde sahte içki içen 2 kişi rahatsızlandı.

56 yaşındaki Hüseyin Yılmaz ve 57 yaşındaki Ahmet Soyalp, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Soyalp'in evinde 20 litre sahte içki buldu. Kentte son bir haftada sahte içkiden ölenlerin sayısı 5 oldu.

Konya'nın Bozkır ilçesinde aynı mahallede yaşayan 2 kişi, benzer şikayetlerle kaldırıldıkları hastanede can verdi.

Adli tıp incelemesinde; Hayrettin Kalay ve Muammer Turgut'un sahte içkiden zehirlendikleri anlaşıldı.

Mersin'de de 49 yaşındaki Mecnun Ateş ve 52 yaşındaki Abdurrahman Öksüz sahte içkiden öldü.

Eskişehir'de ise sahte içkiden zehirlenen Bayram Ali Çetinkaya, 2 gündür yoğun bakımdaydı.

O da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sahte içki üretip satanlara yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Antalya'da jandarma ekipleri, 3 imalathaneye baskın yaptı. Toplam 560 litre sahte içki ele geçirildi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki bir işyerinde ise 550 litre kaçak içki bulundı.

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