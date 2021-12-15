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Sahte içkiden 6 ilde 12 can kaybı

Türkiye'de sahte içki can almaya devam ediyor. Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, İstanbul, Antalya ve Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi kaynaklı ölümler 12'ye yükseldi.

15 Aralık 2021 Çarşamba 09:52
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Sahte içkiden 6 ilde 12 can kaybı
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Sahte içki kaynaklı son ölüm haberi Sivas'tan geldi. Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Güler Kılıç (42) hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı. 

Zara ilçesinde yaşayan Şakir Deliktaş (62), 3 gün önce alkol aldıktan sonra rahatsızlandı. Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Deliktaş, tedavi altına alındı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Deliktaş, hastanede hayatını kaybetti.

Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Bülent Ekici (62) de dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Dün akşam ise alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Güler Kılıç, durumunun ağırlaşması ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılıç ile birlikte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Aynı hastanede alkol zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişinin de halen tedavi gördüğü belirtildi.

İSTANBUL

Marketten satın aldığı o pet şişenin içinde, ölümüne neden olan sahte içki vardı.

İstanbul Avcılar'da metil alkol zehirlenmesi sonucu can veren İbrahim Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı.

200 şişe sahte içkinin ele geçirildiği işyerine ait güvenlik kamerası kayıtları, soruşturma dosyasına kanıt olarak eklendi.

ERZİNCAN

Sahte içki kaynaklı bir ölüm haberi de Erzincan'dan geldi. Kentte dün benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılan 4 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındılar. 

72 yaşındaki Halil Başer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 kişinin tedavisi sürüyor.

ANTALYA

Antalya'da da 1 kişi sahte içki nedeniyle can verdi.

46 yaşındaki Abidin Uçurum, pazar günü bir arkadaşından satın aldığı alkolü içtikten sonra fenalaştı.

Görme kaybı oluşan Uçurum, yoğun bakıma alındı. Ancak çabalar sonuç vermedi. Uçurum'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ

4 kişiyle en çok can kaybının olduğu Kahramanmaraş'ta da 5 kişi yoğun bakımda, hayati tehlikeleri sürüyor.

YALOVA

Yalova'da hayatını kaydeden Ekrem Tekir ve arkadaşı Mehmet Yazgan'ın içkiyi kendilerinin yaptığı belirlendi.

İki arkadaşın içki yapımında kullanılan alkolü internetten sipariş vererek İstanbul'dan aldıkları tespit edildi.

Son Güncelleme: 15.12.2021 10:53
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