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Sahte içkiden can kaybı 50'ye yükseldi

Sahte içki can almaya devam ediyor. Bugün de Tekirdağ'da 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle tüm yurtta ölenlerin sayısı 50'ye çıktı.

19 Aralık 2021 Pazar 18:20
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Sahte içkiden can kaybı 50'ye yükseldi
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis,, denetimlerini sıklaştırdı. Küçükyoncalı Mahallesi'nde yaşayan Metin Şengül'ün bir firmadan kargo ile etil alkol aldığı belirlendi.

Şengül, alkolü başka kimseye vermediğini söyledi. Ekipler kendisini doktora gitmesi için uyardı. İfadesinin ardından fenalaşan 43 yaşındaki Şengül, hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'dan ilçeye akraba ziyaretine giden Nurettin Metin de sahte içki içtikten sonra rahatsızlandı. 55 yaşındaki Metin, kurtarılamadı.

Zonguldak'ta hastaneye başvuran Tamer Şeker ile evinde ölü bulunan Muzaffer Hamarat'ın da sahte içkiden yaşamını yitirdiği iddia edildi.. Kesin ölüm nedenleri, otopsiyle belli olacak..

Son Güncelleme: 20.12.2021 01:06
Anahtar Kelimeler:
Sahte Içki
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