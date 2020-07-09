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Sakarya'da, havai fişek yüklü kamyonda patlama

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, 3 Temmuz'daki fabrika faciasında patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcıların imha edilmek üzere yüklendiği kamyonda patlama oldu. Taş ocağındaki patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

09 Temmuz 2020 Perşembe 12:53
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Sakarya'da, havai fişek yüklü kamyonda patlama

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı'nın Taşkısığı mevkisinde meydana geldi. Hendek'te, 3 Temmuz Cuma günü fabrikadaki patlamada patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcılar, imha edilmek üzere belediyeye ait kamyonla taş ocağına getirildi. Alanda patlayıcılar boşaltılmak istenirken, kamyonda patlama oldu. Patlama sesi, kentin birçok noktasından duyulurken, siyah dumanlar, gökyüzüne yükseldi. Çok sayıda yaralananın olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere götürülüyor. 

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce: Bana verilen bilgiye göre 8 yaralı, 2 şehidimiz var. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaPatlama
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