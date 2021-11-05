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Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmayı denedi

Ordu'da hakkında yakalama kararı olan bir kişi, saklandığı evde jandarma tarafından yakalanınca elektirik tellerine tutunarak kaçmaya çalıştı. Diğer taraftan şüpheli şahsın "Ben kuşum" dediği de iddia edildi.

05 Kasım 2021 Cuma 20:40
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Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmayı denedi
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Ordu'da hakkında yakalama kararı olduğu ileri sürülen şahıs, jandarma tarafından saklandığı evde bulundu. Kapısına dayanan ekiplerden kaçabilmek için sıra dışı bir yöntem deneyen şüpheli, elektrik tellerine tutunarak evden uzaklaşmaya çalıştı.

Şüphelinin elektrik tellerine asıldığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada gündem olan o görüntülerde, şüpheli şahsın kabloya tutunmaya çalıştığı sırada yakınlarının kendisini vazgeçirmeye çalıştığı görülüyor.

Öte yandan sosyal medyada, tellere tutunan kişinin "Ben kuşum" dediği de iddia edildi.

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