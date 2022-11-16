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"Saldırıdan dakikalar önce..."

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashir'in dakika dakika hareketleri yer alıyor.

16 Kasım 2022 Çarşamba 10:53
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"Saldırıdan dakikalar önce..."



İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan saldırıda eylemi gerçekleştirilen Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashir'in Taksim'deki görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde teröristin dakika dakika nasıl hareket ettiğine yer verildi.

Kadın terörist, elinde beyaz bir poşet ve siyah bir sırt çantası ile geldi. Teröristin sakin tavırları dikkat çekti.

İlk görüntü patlamadan yaklaşık 1 saat öncesine ait. Terörist Ahlam Albashir, Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi'ne doğru giriş yapıyor.

Saat 15.30'u gösterirken patlamayı gerçekleştirdiği alana gelen saldırgan, banka oturuyor ve beklemeye başlıyor. Buradaki bekleyişi yaklaşık 41 dakika sürüyor.

Sırt çantasını banka bırakan terörist ardından olay yerinden uzaklaşıyor.

Bu dakikalarda Ahlam Albashir'in hareketleri sakin ancak patlamayı gerçekleştirdikten sonra geldiği yöne doğru koşmaya başlıyor.

Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashir'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

Polis ekipleri terör örgütünün bağlantılarını ortaya çıkarmaya çalışıyor.

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