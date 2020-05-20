"Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü"

Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüse karşı mücadelemiz, yakın dönemdeki en büyük seferberliğimizdi." ifadesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayısı binin altına düştüğünde, bu düşüş nihai başarının işaret fişeği olacaktır." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Risk hala dolaşımdadır. Yeni hasta sayısının azalması güvence değildir. Sokağa maskesiz çıkılmamalı, sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır." ifadesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Mücadelenin birinci döneminde başardık, bu döneminde de başaracağımızdan kuşku duymuyorum." diye konuştu.