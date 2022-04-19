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Salmonella şüphesi: Türkiye'de Bakanlıktan Kinder'e analiz zorunluluğu

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Kinder marka ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi.

19 Nisan 2022 Salı 16:49
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Salmonella şüphesi: Türkiye'de Bakanlıktan Kinder'e analiz zorunluluğu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder çikolata ürünleri ithalatına analiz zorunluluğu getirdi.

Konuya ilişkin, bitkisel ithalatta yetkili 44 il müdürlüğüne yazı gönderildi.

Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Bildirimi (RASFF) ve INFOSAN'dan alınan bildirimlerde, dünya genelinde Salmonella Typhimurium salgını yaşandığı, salgın kaynağının Kinder markalı çikolatalı ürünler olduğu, riskli ürünler ve parti numaralarının toplatıldığı hakkında Türkiye'nin bilgilendirildiği belirtilen yazıda, söz konusu bildirimlerde belirtilen riskli ürünlerin parti numarası ile birlikte resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla iletildiği bildirildi.

Yazıda, "Salgının ülkemize sıçramasının önlenmesi amacıyla ikinci bir talimata kadar, menşe ayrımı yapılmaksızın, Kinder markalı ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Avrupa'da bazı ülkelerde salmonella salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı.

Salmonella belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

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