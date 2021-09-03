Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Şahsın Tutukluluğu 3 Gün Uzatıldı
Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Şahsın...
PCR SKANDALI! Bülent Ersoy’un olaylı konseri
PCR SKANDALI! Bülent Ersoy’un olaylı...
Zanlının kaçak olduğu tespit edildi
Zanlının kaçak olduğu tespit edildi
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Hapçılar hapı yuttu
Hapçılar hapı yuttu

Samandağ'da sahile petrol atığı vurdu!

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Samandağ sahilindeki kirlilikle ilgili, "Bütün tedbirleri alıyoruz devletimizin tüm imkanlarıyla buradayız, bu kirliliği önlemek için büyük gayret gösteriyoruz." dedi. Doğan, "Deniz şartları gereği birtakım atıklar da bizim sahillerimize doğru gelmiş bulunmaktadır. Bu gelen parçacıklar çok küçük parçacıklar, metal para büyüklüğündeki parçacıklar. Bunları sahildeki arkadaşlarımız bu partikülleri topluyorlar. Hem denizden, hem karadan müdahalemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

03 Eylül 2021 Cuma 13:18
72 Okunma
Samandağ'da sahile petrol atığı vurdu!

Hatay Valisi Rahmi Doğan, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hafta önce Suriye'deki bir santralden denize sızıntı meydana geldiğini anımsattı.

Bunu da Suriye basınından öğrendiklerini dile getiren Doğan, depodaki fuel oil miktarı ve deponun kapasitesinin 15 bin metreküp olduğunu bildiklerini aktardı.

"HEM DENİZDEN HEM KARADAN MÜDAHALEMİZ DEVAM EDİYOR"

Fuel oilin ne kadarının denize sızdığı konusunda kesin bir bilgiye sahip olmadıklarının altını çizen Doğan, şöyle konuştu:

"Ancak bir hafta önce meydana gelen bir olay olması hasebiyle açık denize sızan bu fuel oilin büyük çoğunluğunun Suriye kıyılarına tekrar ulaştığını ve Suriye kıyılarında da bir temizlik çalışması yürütüldüğünü biliyoruz. Tabi açık denize sızan bu fuel oil öncelikli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kara sularına doğru ilerledi. Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı, Denizcilik Genel Müdürlüğümüze bağlı gemilerimiz bu açık alanda temizlik çalışmalarını yürütüyorlar. Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Seyit Onbaşı Atık Toplama Gemisi ve yine bu gemilere benzer donanıma sahip toplam 6 gemiyle birlikte açık denizlerde de bu temizlik çalışması yürütülmektedir. Tabi deniz şartları gereği birtakım atıklar da bizim sahillerimize doğru gelmiş bulunmaktadır. Bu gelen parçacıklar çok küçük parçacıklar, metal para büyüklüğündeki parçacıklar. Bunları sahildeki arkadaşlarımız bu partikülleri topluyorlar. Hem denizden, hem karadan müdahalemiz devam ediyor."

Anahtar Kelimeler:
SamandağPetrol Atığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müge Anlı "Enerjim gitti" diyerek isyan etti!
Müge Anlı "Enerjim gitti" diyerek isyan etti!
Bodrum'da orman yangını
Bodrum'da orman yangını
Yangını söndüren helikopter bizim sayaçtan mı su aldı?
Yangını söndüren helikopter bizim sayaçtan mı su aldı?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim