Samandağ'da sahile petrol atığı vurdu!

Hatay Valisi Rahmi Doğan, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hafta önce Suriye'deki bir santralden denize sızıntı meydana geldiğini anımsattı.

Bunu da Suriye basınından öğrendiklerini dile getiren Doğan, depodaki fuel oil miktarı ve deponun kapasitesinin 15 bin metreküp olduğunu bildiklerini aktardı.

"HEM DENİZDEN HEM KARADAN MÜDAHALEMİZ DEVAM EDİYOR"

Fuel oilin ne kadarının denize sızdığı konusunda kesin bir bilgiye sahip olmadıklarının altını çizen Doğan, şöyle konuştu:

"Ancak bir hafta önce meydana gelen bir olay olması hasebiyle açık denize sızan bu fuel oilin büyük çoğunluğunun Suriye kıyılarına tekrar ulaştığını ve Suriye kıyılarında da bir temizlik çalışması yürütüldüğünü biliyoruz. Tabi açık denize sızan bu fuel oil öncelikli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kara sularına doğru ilerledi. Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı, Denizcilik Genel Müdürlüğümüze bağlı gemilerimiz bu açık alanda temizlik çalışmalarını yürütüyorlar. Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Seyit Onbaşı Atık Toplama Gemisi ve yine bu gemilere benzer donanıma sahip toplam 6 gemiyle birlikte açık denizlerde de bu temizlik çalışması yürütülmektedir. Tabi deniz şartları gereği birtakım atıklar da bizim sahillerimize doğru gelmiş bulunmaktadır. Bu gelen parçacıklar çok küçük parçacıklar, metal para büyüklüğündeki parçacıklar. Bunları sahildeki arkadaşlarımız bu partikülleri topluyorlar. Hem denizden, hem karadan müdahalemiz devam ediyor."