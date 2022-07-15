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Samsun'da dehşet...

Samsun Vezirköprü'de bir sünnet düğününde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

15 Temmuz 2022 Cuma 11:26
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Samsun'da dehşet...
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'un Vezirköprü ilçesinde, sünnet düğününde düzenlenen silahla saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, çocuk E.T.A'nın Yeni Mahalle 219. Sokak'ta düzenlenen sünnet düğününe gelen T.G, bir davetliyle tartıştı.

Araya giren davetlilerin tarafları ayırmasının ardından uzaklaşan T.G, bir süre sonra döndüğü sünnet düğününde tartıştığı kişilerce dövüldü.

Olay yerinden ayrılıp babası M.G. ile tekrar alana dönen T.G, pompalı tüfekle ateş açtı.

Bu sırada T.G'ye müdahale eden E.T.A'nın babası Yasin A, dedeleri Recep A. ve Tekin Ö. ile davetlilerden Murat K, Sedat G. ve M.G. silahla yaralandı.

Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Recep A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

Olayın ardından kaçan T.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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