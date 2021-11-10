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Samuray kılıçlı cinayet!

İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla saldırdığı Başak Cengiz'i öldüren zanlının ifadesinde "Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, direnemeyeceği için onu öldürdüm" dediği öğrenildi.

10 Kasım 2021 Çarşamba 14:53
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Samuray kılıçlı cinayet!
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İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan 28 yaşındaki Başak Cengiz hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Göktuğ B. ise polis ekiplerince yakalandı. Adliyedeki işlemleri süren zanlının emniyet ifadesinde "Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, hayata karşı bazı kuşkularım vardı" dediği öğrenildi.

Direnebileceği için bir erkeği öldürmediğini söyleyen zanlı, "Düşündüm ki kadın direnemez o yüzden onu öldürdüm ama pişmanım" dediği belirtildi.

EVİNDEN 15 KILIÇ ÇIKTI

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırganın evinde yaptığı aramalarda yaklaşık 15 adet kılıç buldu. Zanlının cinayette kullandığı kılıcı temizledikten sonra üstünü değiştirdiği de belirlendi. Evde yapılan aramada ayrıca, duvara “Tuzak kur”, “2023 savaş”, “Haziran, Mayıs, Nisan”, “Spor yap” ,“Karnına bıçak sapla”, “Osman'ı öldür” gibi yazılar yazdığı görüldü.

Anahtar Kelimeler:
Samuray KılıcıCinayet
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