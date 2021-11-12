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Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Başak Cengiz'in Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice katledilmesi Türkiye'de infiale yol açtı. Beyaz TV'ye konuşan Can Göktuğ Boz'un babası, oğlunu anlattı. Genç kızın ailesi için kahrolduğunu belirten baba, "Hakimin karşısında gülüyor. Hakim diyor ki 'Sen mi öldürdün?', 'Evet, hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor." dedi. "Oğlumu savunacak değilim" diyen baba, "Bugüne kadar kimseyle ağız dalaşı yapmayan bir çocuktu" ifadelerini kullandı.

12 Kasım 2021 Cuma 09:27
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Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor
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Ataşehir'de meydana gelen olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Can Göktuğ Boz, yolda yürüyen Mimar Başak Cengiz'i (28) takip ettikten sonra çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası kanlar içinde kalan Başak Cengiz, hastaneye kaldırıldı. Cengiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

VAHŞET ANLARI KAMERADA

Saldırı sonrası polisin yaptığı operasyonla evinde gözaltına alınan Can Göktuğ Boz, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklandı. Saldırı anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KATİLİN BABASI ANLATTI

Beyaz TV'ye konuşan Can Göktuğ Boz'un babası Ali Boz, oğlunu anlattı. Genç kızın ailesi için kahrolduğunu söylerken gözyaşlarını tutamayan Ali Boz, "Hakimin karşısında gülüyor. Hakim, diyor ki; 'Sen mi öldürdün?', 'Evet hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor. Karşı tarafa kahroluyorum. Gencecik kızcağız öldü. Cinnet geçiriyor, ilk gördüğü kişiyi öldürüyor. Bunun açıklaması yok. Akşamdan beri karşı tarafa ağlıyorum. Bu normal bir kadın cinayeti de değil." ifadelerini kullandı.

"OĞLUMU SAVUNACAK DEĞİLİM"

Baba Ali Boz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bir sürü hastane dolaştık. Son üç senedir gayet sakin. Bugüne kadar kimseyle ağız dalaşı yapmayan bir çocuktu. Üç senedir yalnız yaşıyordu. Her gün ofise alıyordum, her akşam uğruyordum, yemek yerdik. Ben oğlumu savunacak değilim. Kelepçe takıp da elimde gezdiremem ki. Bıçakları, kılıçları çok severdi. İnternetten alıyordu, 'alma' diyordum.

Anahtar Kelimeler:
Samuray KılıçlıCinayet
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