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Sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli hakkında flaş gelişme!

İstanbul Bağcılar'da, yol kenarına koyduğu sandalyede oturarak vatandaşlara tehditler savuran Suriyeli esnaf Hamze Hammamı, "Kasten Yaralama", "Hakaret", "Tehdit ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından Bakırköy Adliyesinde ifade verdi. Hammamı adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.

13 Nisan 2022 Çarşamba 15:35
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Sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli hakkında flaş gelişme!

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sokakta vatandaşlarla sözlü tartışmaya girerek hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kişi sınır dışı edilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 10 Nisan günü, Bağcılar'da sokak ortasında sandalyede oturarak vatandaşlarla sözlü tartışmaya giren Suriye uyruklu Hamze Hammamı, hakkında savcılık talimatıyla işlem başlatıldığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hammamı, daha sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Savcılığa "kasten yaralama", "hakaret", "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından ifade veren şüpheli, 7-8 yıldır Türkiye'de yaşadığını, yeterince Türkçe konuşabildiğini ve hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hammamı ifadesinde kimseyi darbetmediğini, hakaret ve tehditte bulunmadığını, Türk halkına karşı kışkırtıcı ve aşağılayıcı söz ve davranışta bulunmadığını savundu.

Şüpheli, iş yerinin önünde seyir halindeki aracın sürücüsünün devamlı kornaya basması üzerine uyarmak istediğini, bunun üzerine araç sürücüsü ile yakınının kendisine saldırdığını öne sürdü.

Hammamı, "Ben bu olayın gerginliği, ayrıca Suriye'de bulunan eniştemin kısa süre önce vefat etmesi ve bu olaydan benim yeni haberdar olmam nedeniyle olayın etkisi altındaydım" şeklinde ifade verdi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Arkadaşlarının kendisini tutarak iş yerinin içerisine sokmaya çalıştığını anlatan şüpheli, şöyle konuştu:

"Bağırarak Türk halkına saygılı olduğumu, saygımın, sevgimin sonsuz olduğunu ancak kendimin saldırıya uğradığımı ifade etmek istedim. O anda polis gelmiş ancak ben polisi görmemiştim. Polisi görünce zaten oturduğum sandalyeden kalktım. Bana saldıran şahıslardan şikayetçi değilim ancak olayın görüntülerini kanalda yayımlayarak farklı şekilde haberleştiren televizyon kuruluşundan şikayetçiyim. Suçsuzum."

Hammamı, ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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