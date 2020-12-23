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SANER TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY İLE BİR ARAYA GELDİ

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde...Başbakan Ersan Saner, burada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi. 

23 Aralık 2020 Çarşamba 16:31
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SANER TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY İLE BİR ARAYA GELDİ

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde...Başbakan Ersan Saner, burada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi. 
Oktay, Başbakan Saner'i Külliyenin girişinde karşıladı. Saner ile Oktay, karşılamanın ardından heyetle birlikte görüşmeye geçti. 
Başbakan Saner ile Fuat Oktay'ın görüşmesine, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı. 
Görüşmede, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı. 
Görüşme sonrası Türkiye saatiyle saat 18.00'de ortak basın açıklaması yapılacak. 

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