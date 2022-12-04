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Şanlıurfa'da feci patlama

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde korkunç bir patlama meydana geldi. 6 katlı bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde gerçekleşen patlamada 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Akçakale Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada patlamanın nedenine yer verildi.

04 Aralık 2022 Pazar 11:04
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Şanlıurfa'da feci patlama



Alınan bilgiye göre, Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

KAYMAKAMLIK PATLAMANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Akçakale Kaymakamlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İbrahim Gündoğan Caddesi'nde, bir binanın zemin katında kalorifer kazanından kaynaklanan patlama meydana gelmiştir. Olayda hayati tehlikesi bulunmayan 6 yaralımız hastanede tedavi altına alınmıştır. İlgili kurumlarımız, olaya zamanında müdahale etmiş olup tahkikat devam etmektedir. Kazadan etkilenen vatandaşlarımıza ve ilçemize geçmiş olsun"

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