Şanlıurfa'da feci patlama

Alınan bilgiye göre, Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

KAYMAKAMLIK PATLAMANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Akçakale Kaymakamlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İbrahim Gündoğan Caddesi'nde, bir binanın zemin katında kalorifer kazanından kaynaklanan patlama meydana gelmiştir. Olayda hayati tehlikesi bulunmayan 6 yaralımız hastanede tedavi altına alınmıştır. İlgili kurumlarımız, olaya zamanında müdahale etmiş olup tahkikat devam etmektedir. Kazadan etkilenen vatandaşlarımıza ve ilçemize geçmiş olsun"