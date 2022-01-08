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Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu’nda askeri araç geçerken patlama yaşandı. Gelen ilk bilgilere göre araçta bulunan askerlerden şehit ve yaralılar olduğu belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları!

08 Ocak 2022 Cumartesi 16:03
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Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var
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Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri araç geçerken patlama yaşandı. Patlamada şehit ve yaralılar olduğu belirtiliyor.

EKİPLER BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Sabah'ın haberine göre patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı askerler, Türkiye'den gelen sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.

ŞANLIURFA'DAN DA HİSSEDİLDİ

Patlama Akçakale ilçesinde de hissedildiği belirtildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin olayın yaşandığı yere gitti.

Kaynak: mynet

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