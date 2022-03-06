Şanlıurfa'ya Rus İHA'sı düştü

Son dakika gelen haberlere göre Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa Birecik ilçesine Rus'lara ait İHA düştü. SavunmasanayiST.com, düşen İHA'nın Rus'lara ait Orlan-10 tipi insansız hava aracı olduğunu belirtti.

RUS İHA'SI ŞANLIURFA SINIRINDA DÜŞTÜ

Rus Ordusu'na ait olduğu düşünülen İHA'nun, M4 Karayolu'nda keşif ve gözetleme yaptığı öne sürülüyor. Ancak hava aracının hangi nedenlerden dolayı düştüğü şu an için bilinmiyor.

2019 yılında benzer bir olay yine Türkiye sınırlarında yaşanmıştı. Türk Hava Kuvvetleri, 2 yıl önce Rus'lara ait Orlan-10 model İHA'yı düşürmüştü. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı: “28 Eylül 2019 tarihinde Milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis batısı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal etti.

Yapılan koordineler sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik’ten kalkan iki adet F-16 tarafından saat 13.24’te vuruldu. İHA’nın enkazı Kilis İl Jandarma unsurlarınca Çıldıroba Üs Bölgesi-Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu” açıklamalarına yer vermişti. Ancak Şanlıurfa'da düşen İHA ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.