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Saplantılı aşıktan kimyasal maddeli saldırı!

Korkunç olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Mehmet Yıldız (30) saplantılı bir şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi’nin (42) aşkına karşılık vermemesi üzerine, evine gece saatlerinde gizlice girdiği kadının yüzüne kimyasal madde dökerek yaktı. Mehmet Yıldız hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame kapsamında sanık Yıldız’ın 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

03 Ocak 2022 Pazartesi 10:11
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Saplantılı aşıktan kimyasal maddeli saldırı!
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Avcılar Merkez Mahallesi’nde 5 Ekim 2021’de meydana gelen olayda Mehmet Yıldız (30) saplantılı bir şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi'yi (42) aşkına karşılık bulamayınca tehdit etmiş, daha sonra ise kadının evine gece saatlerinde gizlice girerek kimyasal madde döküp kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan kadının yüzünün bir kısmının kemiklerine kadar erdiği ve görme yetisini kaybettiği belirlenmişti. Kimyasal madde ile yanan kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Yıldız’ın Yasemin Uzunçelebi’nin sevgilisi olduğu ve olay tarihinde müştekiyi öldürmek amacıyla canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikteki kimyasal maddeyi müşteki kadına fırlattığı kaydedildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Müşteki Uzunçelebi’nin kimyasal maddeli saldırının ardından vücudunda hayati tehlike oluşturacak nitelikte birçok yanık oluştuğu da iddianamede kaydedilerek “Müştekinin söz konusu eylem sonucu kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesi devam eder nitelikte yoğun bakımda bulunduğu ve ifadesinin alınamadığı” ifadeleri kullanıldı.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianame kapsamında Mehmet Yıldız hakkında ‘canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, sanık Mehmet Yıldız’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

İHA

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