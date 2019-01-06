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Sarıkamış Harekatı 104’üncü yılında

06 Ocak 2019 Pazar 14:20
Sarıkamış Harekatı 104’üncü yılında

Sarıkamış Harekatı’nın 104’üncü yılı kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

Şehit olan 90 bin askerin anısına düzenlenecek olan yürüyüşe katılacak binlerce kişi, çarpışmaların yaşandığı Soğanlı ve Allahuekber dağları arasında toplandı.

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı’nın 104’üncü yılı anma etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlenecek.

Türkiye’nin birçok ilinden ve yurt dışından anma etkinliğine katılacak olan kalabalık grup, sabahın erken saatlerinde, “Asım’ın nesli asrın yürüyüşünde” sloganıyla “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde bir araya geldi.

Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Harekatı’nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için mücadele başlatmış, bu mücadelede 90 bin asker şehit olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış Harekatı
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