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Şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdüler

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Bir mekanda sahne alan müzisyenden istek şarkı isteyen 3 kişi, şarkıyı bilmediğini ifade eden müzisyeni darp etti. Kırılan cam şişelerinin boynuna saplanması sonucu ağır yaralanan müzisyen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

03 Ekim 2022 Pazartesi 06:52
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Şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdüler



Ankara’nın Çankaya ilçesinde 3 kişi, istekte bulunduğu şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir mekanda meydana geldi. İddialara göre, mekanda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, müzisyen Onur Ş.’den istek şarkıda bulundu. Müzisyen Onur Ş. ise şarkıyı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine 3 kişi, mekan kapanışı müzisyen ile tartışmaya başladı.

KIRIK CAM ŞİŞESİ BOYNUNA SAPLANDI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda 3 kişi, Onur Ş.’ye şişelerle saldırırken ortalık savaş alanına döndü. Kırılan cam şişeleri Onur Ş.’nin boynuna saplanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken sağlık ekipleri ise kavgada ağır yaralanan Onur Ş.’yi hastaneye sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Ş. hayatını kaybederken polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. (İHA)

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