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Satın aldığı aracın önü 2007, arkası 2009 model çıktı

İstanbul Arnavutköy’de 30 yıllık birikimleri ile otomobil alan Sezgin ve Zemzem Özata çifti, kaza yapınca satın aldıkları aracın önünün 2007, arkasının 2009 model olduğunu öğrendiler.

07 Haziran 2021 Pazartesi 11:33
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Satın aldığı aracın önü 2007, arkası 2009 model çıktı

İstanbul Arnavutköy’de 30 yıldır otomobil almak için para biriktiren Sezgin ve Zemzem Özata çifti geçtiğimiz aylarda hayallerine kavuştu. Beğendikleri otomobili almak için ekspertize giden Özata çifti, aracın kusursuz olduğunu öğrenince bütün birikimlerini vererek otomobili satın aldı. Aracı aldıktan birkaç gün sonra kaza yapan aile, araçla ilgili gerçeği de öğrendi. Oto tamircisinin yönlendirmesiyle başka bir ekspertize giden çift, bütün birikimleriyle aldıkları aracın önünün 2007 model, arkasının ise 2009 model, kaputunun ise 2008 model olduğunu öğrendi. Şok yaşayan çift, aracı alırken gittikleri ekspertiz firması ve aracı satan kişi hakkında şikayette bulundu.

30 yıldır çalıştığı paradan kenara atan ve otomobil almak için para biriktiren Sezgin Özata, "Yaklaşık 3 ay önce Esenyurt’ta oturan bir kişinin ilanını görüp aracı almak istedik. İlanda hasar kayıtsız ve değişeni olmadığı yazıyordu. Kaporasını verdik ve 1 ay sonra aracı satın aldık. Aracı alırken Arnavutköy’de bir ekspertize gittik. Bize 'Ufak tefek şeyleri var alabilirsiniz' dediler.

Biz daha sonra araçla ufak bir kaza yaptık ve tamirciye götürdük. Götürdüğümüz usta otomobilde bir değişiklik olduğunu ve ekli olduğunu söyledi. Biz daha sonra tam emin olmak adına Kocaeli’nde araç konusunda meşhur olan bir ekspertiz firmasına gittik ve aracımızı detaylı şekilde incelediklerinde bir çok noktada kesikler ve kaynaklar olduğu ortaya çıktı. Arabanın arkası ve üstü 2009 önü 2007 kaputu ise 2008 model, arabamız 3 modelden oluşuyor. İlk öğrendiğimizde hayatımız gerçekten değişti ve bu benim ilk arabamdı farklı şeyler bekliyorduk gerçekten huzurumuz kaçtı ne yapacağımızı şaşırdık. Şu aşamada gereken bütün adli işlemleri başlattık” ifadelerini kullandı.

"30 YILLIK BİRİKİMİMİZ ADETA ÇÖP OLDU, ARACIN 4 KAPISINA 70 BİN TL VERDİK"

Yeni otomobil alma hevesi ile ehliyet alan ve daha sonra araçlardan soğuduğunu belirten Zemzem Özata ise, "Bu bizim ilk aracımız canımız çok yandı kimsenin canı yansın istemiyorum asla bizim 30 yıllık birikimimiz adeta çöp oldu şuanda sadece 4 kapısına 70 bin TL verdik. Gözyaşlarına boğuldum öğrendikçe perişan oldum adeta. Ehliyet aldım araba sürmek için ancak şuanda arabadan nefret eder hale geldim. Bunu bize satan adamı Allah’a havale ediyorum. Arabayı satana kadar 'arabamın arkasındayım' dedi, şimdi 'ben size nasıl sattıysam sizde başkasına satın' diyor bize" şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:52
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