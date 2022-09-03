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Satın aldığı dana sonu oldu!

Korkunç olay İzmir'in Kiraz ilçesinde meydana geldi. Satın aldığı danayı araçtan indirmek isteyen Mehmet Kırlı, hayvanın saldırısına uğradı. Kırlı'nın kalbine dananın boynuzu saplandı. Kırlı olay yerinde hayatını kaybetti.

03 Eylül 2022 Cumartesi 21:40
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Satın aldığı dana sonu oldu!


Kiraz’ın İstiklal Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Mehmet Kırlı, satın aldığı danayı kendi ahırına götürdü. Ahırın önünde danayı araçtan indirmek isterken huysuzlanan dana, Kırlı’ya saldırdı. Dananın boynuzları Kırlı’nın kalbine saplanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 2 çocuk babası Mehmet Kırlı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kırlı’nın cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

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