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Satın aldığını zannettiği dairede 9,5 sene kiracı olarak oturdu

Kocaeli'de yaşayan 49 yaşındaki İsmail Öztürk, 9,5 yıl önce eniştesine güvenerek satın aldığı dairenin başkasına satıldığını ve mahkeme zoruyla evinden çıkarıldığını iddia etti.

18 Mart 2022 Cuma 12:41
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Satın aldığını zannettiği dairede 9,5 sene kiracı olarak oturdu
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Kocaeli'de yaşan bir kişi satın aldığını zannettiği evde 9,5 yıldır kiracı olarak oturduğunu öğrendi.

Gebze ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki 4 çocuk babası İsmail Öztürk iddiaya göre, yaklaşık 9,5 sene önce eniştesine ait olan daireyi satın aldı. Dairenin parasını her ay düzenli olarak eniştesine bazen elden bazen ise bankadan ödeyen Öztürk, çeşitli sebeplerden dolayı tapuyu alamadı, fatura aboneliklerini üzerine alabilmek için ise eniştesiyle kira kontratı imzaladı.

Yaklaşık 9,5 sene ailesiyle birlikte burada yaşayan Öztürk, evine gelen mahkeme kağıdı ile kendisinin sandığı evinin başkasına satıldığını öğrendi. Mahkeme kararıyla evinden çıkarıldığını söyleyen Öztürk, bununla birlikte eniştesi ve akrabalarının silahlı saldırısına uğradığını da iddia etti.

Süreci anlatan Öztürk, "9,5 yıl önce eniştem dairesini satmak istedi, ben de almak istedim. Parasını nasıl ödeyeceğimi sordum. 'Abimden 7 bin 500 liraya bilezik aldım onun parasını ödersin, 12 bin lira çevre parası ödersin, kız kardeşime 5 bin lira ödersin, 2 bin 500 lira bilezik borcu varmış, onu ödersin' gibi şeyler söyledi. Onları elden nakit olarak ödedim" dedi.

"ARABAMI KURŞUNLATTI"

Evin tapusunu istediği noktada eniştesinin kendisinin peşine adam taktığını söyleyen, Öztürk, "'Evin taksitini nasıl ödeyeceğim?' diye sordum. 'Bir sene boyunca 2 bin lira olarak ödeyeceksin' dedi, ödedim. Ondan sonra 'Bin 750 liraya düşecek' dedi, ödedim. En sonunda bu evin senetleri az kaldığı zaman ben evin tapusunu isteyince eniştem benim arkama adam takmaya kalktı. Evi başkalarına verdiği zaman benim yolumu kestirip arabamı kurşunlattı" diye konuştu.

"BENİM KİRACI OLDUĞUMU SÖYLEMİŞ"

Eniştesinin oturduğu daireyi başkasına sattığını ileri süren Öztürk, "Daireyi başka birine satmış. Eniştem olan şahıs, evi alan şahıslara benim kiracı olduğumu söylemiş. Ben kiracı değildim. Kira kontratını fatura aboneliklerini üzerime alabilmek için formaliteden yapmıştık. Daireyi sattığı zaman beni kiracı olarak anlatmış. Olayı adliyeden öğrendim. Burada 9,5 senedir oturuyorum. Parasını elden de ödedim, dekontlarım da var. Beni mağdur ettiler" dedi.

Adliyeden karar alıp dairesinden çıkarıldığını anlatan Öztürk, "Ben de mahkemeye verdim, mahkemede davalar devam ediyor şu anda. Beni mahkemeye verdiklerinde eve bir kağıt gelmiş. Yedi gün süreli kağıdı benim okula giden küçük oğlum almış. Onun aklı ermediği için, biz de 7 gün süreyi geçirince hak talep edemedim" diye konuştu.

Öztürk, eniştesi tarafından tehdit edildiğini ve aracının camlarının kurşunlandığını da iddia etti.

"MAĞDURİYETİMİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Mağdur olduğunu belirten Öztürk, "Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. 88 bin 850 lira para verdim. Ben kanun yoluyla paramı almanın peşindeyim. Adalet istiyorum, adaleti bekliyorum" şeklinde konuştu.

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