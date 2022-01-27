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Satışa koyulan kardan arabaya yoğun ilgi

Arkadaşlarıyla yaptığı kardan aracı eğlence amaçlı 65 bin liradan satışa çıkaran galerici, gelen yoğun telefonlar üzerine ilanı kaldırmak zorunda kaldı.

27 Ocak 2022 Perşembe 15:22
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Satışa koyulan kardan arabaya yoğun ilgi
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İstanbul Bayrampaşa'da 13 yıldır galericilik yapan Emre Esenlikçi, arkadaşlarıyla kar yağışı sonrası iş yerlerinin önünde bulunan alanda kardan otomobil yapmaya karar verdi.

Kar yığınlarını toplayan Esenlikçi ve arkadaşları otomobilin farları ve tekerleri için siyah araba boyası kullandı.

Tekerlek kısmına ise jant kapağı takılan kardan otomobil bir gün süren çalışmanın ardından bitti.

65 BİN LİRADAN SATIŞA KOYDU

Kardan otomobili 65 bin liradan satışa çıkaran Esenlikçi'ye Türkiye'nin dört bir yanından telefonlar yağdı. Telefonlar susmayınca Esenlikçi, çareyi ilanı kaldırmakta buldu.

"TELEFONLARIM SÜREKLİ ÇALINCA İLANI KALDIRDIM"

Emre Esenlikçi, "Karları 5 arkadaşımla beraber iş yerimin önüne topladık. Yaklaşık 1 günümüzü aldı ve herkes gerçek sandı. İlan vererek espri yaptım, malum piyasada araç fiyatları da belli. İlandan sonra Adana'dan, Urfa'dan bayağı bir arayan oldu, 'Araç satılık mı?' diye soruyorlar. Aracı nasıl yaptığımızı da sordular. Bu tamamen hayal gücü ile alakalı bir durum. Çocukluktan beri araba üzerine çalışıyorum. Arabalarla uğraşmayı seviyoruz. Bu model arabanın piyasası 100 bin lira, ben uygun olsun diye 65 bin lira fiyat yazarak ilan verdim. Telefonlarım sürekli çalınca ilanı kaldırdım. Arabanın kardan olduğunu izah ettim ama arabanın içinin fotoğrafını istiyorlardı. Çünkü çok gerçekçi oldu." şeklinde konuştu.

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