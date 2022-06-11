Savcı balık tutarken vuruldu

Savcı Halis Cengiz'in İstanbul Üsküdar'da balık tuttuğu sırada silahla yaralanmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.



Bir yalıdan tüfekle ateş açtığı belirtilen zanlı için yakalama kararı çıkarıldı.



Armatör Uğur Mengenecioğlu'nun oğlu olan şüpheli Burak Mengenecioğlu, tüfeği çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için denize doğru ateşlediğini, sahilde kimseyi görmediğini söylemiş, serbest bırakılmıştı.

Ancak yaralanan Savcı Halis Cengiz'in mahkemeye sunulan yeni raporunda basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı yer aldı.



Ayrıca şüphelinin daha önce de aynı yerde balık tutanlarla sorun yaşadığı tespit edildi.



Mahkeme, bu gerekçelerle eylemin kasti gerçekleştirdiğine dair tereddüt bulunmadığını vurgulayarak şüpheli Mengenecioğlu hakkında yakalama kararı çıkarttı.