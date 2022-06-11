Künye
Kıbrıs 26
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
150 bin TL değerinde malzeme çaldı
150 bin TL değerinde malzeme...
Cep telefonuyla taciz!
Cep telefonuyla taciz!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis cezası aldı!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis...
Yozgat'tan 169 adet eski eser getirdi
Yozgat'tan 169 adet eski eser...

Savcı balık tutarken vuruldu

İstanbul Üsküdar'da, Savcı Halis Cengiz'in balık tuttuğu sırada silahla yaralanmasına ilişkin soruşturmada, çevredeki bir yalıdan tüfekle ateş eden zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

11 Haziran 2022 Cumartesi 21:52
0 Okunma
Savcı balık tutarken vuruldu
banner48

Savcı Halis Cengiz'in İstanbul Üsküdar'da balık tuttuğu sırada silahla yaralanmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Bir yalıdan tüfekle ateş açtığı belirtilen zanlı için yakalama kararı çıkarıldı.

Armatör Uğur Mengenecioğlu'nun oğlu olan şüpheli Burak Mengenecioğlu, tüfeği çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için denize doğru ateşlediğini, sahilde kimseyi görmediğini söylemiş, serbest bırakılmıştı.

Ancak yaralanan Savcı Halis Cengiz'in mahkemeye sunulan yeni raporunda basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı yer aldı.

Ayrıca şüphelinin daha önce de aynı yerde balık tutanlarla sorun yaşadığı tespit edildi.

Mahkeme, bu gerekçelerle eylemin kasti gerçekleştirdiğine dair tereddüt bulunmadığını vurgulayarak şüpheli Mengenecioğlu hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Son Güncelleme: 11.06.2022 21:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Ankara'da şiddetli sağanak
Ankara'da şiddetli sağanak
Sulama kanalına düşen ikizler boğuldu
Sulama kanalına düşen ikizler boğuldu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim