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Savcılık harekete geçti

Bağcılar'da, dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturan Suriyeli esnaf ile bir araç sürücüsü arasında başlayan tartışma sonrası sokakta çıkan kavgada ortalık birbirine girdi. Suriyeli esnaf, sandalyeyi yol kenarına tekrar getirip "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp tehditler savurdu. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından savcılık harekete geçti. Suriyeli esnaf H.H., savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

13 Nisan 2022 Çarşamba 09:44
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Savcılık harekete geçti

Tepki çeken olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Çınar Mahallesi 842'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan geçen bir sürücü dükkanın önünde, yol kenarında oturan Suriye uyruklu esnaf H.H.'yi trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı. Bunun üzerine sürücü ile Suriyeli esnaf arasında tartışma çıktı. Ardından başkalarının da olaya dahil olmasıyla sokakta ortalık birbirine girdi. Bu sırada H.H. dükkanından sandalyeyi tekrar çıkararak, "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp etrafa tehditler savurdu.

Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine savcılık, H.H. hakkında 'Halk arasında kin ve düşmanlığa tahrike yol açacak şekilde etrafa hakarete ve tehdit içeren sözler sarf etmesi' nedeniyle soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında polis, Suriye uyruklu H.H.'yi gözaltına aldı. İşlemleri süren şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA

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