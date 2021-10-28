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Şebnem Şirin cinayetine tepki yağdı

Denizli'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin'in erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülmesi toplumun her kesiminin tepkisini çekti. Sosyal medyada Şebnem Şirin için oluşturulan etikete siyaset, spor, sanat dünyasından yüzlerce yorum yapıldı.

28 Ekim 2021 Perşembe 10:43
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Şebnem Şirin cinayetine tepki yağdı
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Türkiye dün yine bir kadın cinayetiyle sarsıldı.

Denizli Pamukkale'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Faruk Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Olay sonrası kaşan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Cinayete toplumun her kesiminden tepki yağdı.
Sosyal medyada, ünlü iş insanı Şevket Tokat'ın torunu olan Şebnem Şirin için oluşturulan etikette binlerce paylaşım yapıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor.  #ŞebnemŞirin’e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor" dedi.

"Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz" diyen Çelik, "Canileri besleyen kültürel ve zihinsel her yaklaşımla mücadele topyekun olmalıdır. Bu mücadele bir politik ve toplumsal tartışma alanı değil, şiddete karşı dayanışma olmalıdır" ifadelerini kullandı. Çelik yargı sürecinin takipçisi olacaklarını söyledi.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ise "Can güvenliğimiz yok. Ortalık yağa kalkmazsa katillere ceza da yok. İstanbul Sözleşmesi'nin gölgesi bile yetiyordu bu katillerin bir kısmını caydırmaya. Şimdi o sözleşme de yok. Şebnem artık yok... Ölüp gidiyoruz kimsemiz yok!" paylaşımını yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Şebnem Şirin
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